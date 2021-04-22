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Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Кому лучше не завтракать – консультация эндокринолога

Сніданок

Оказывается, есть люди, на которых начало известной поговорки — “Завтрак съешь сам…” не распространяется. Кто они? И почему так? Фактам ICTV все объяснила врач-эндокринолог Киевского городского клинического эндокринологического центра Екатерина Губчак.

Речь идет о людях, страдающих сахарным диабетом и метаболическим синдромом. У них наблюдается два взаимосвязанных симптома: непереносимость глюкозы и смещение суточных биоритмов. Как это работает?

— У диабетиков и людей с метаболическим синдромом печень начинает выбрасывать в кровь глюкозу всего за час-полтора до восхода солнца (будет считать, что это пробуждение), — рассказывает Екатерина Губчак. – И аж до часу дня (!) в крови сохраняется повышенный уровень глюкозы. То есть, если такие пациенты позавтракают в обычное для здоровых людей время, сахар в крови поднимется еще выше. А это очень нежелательно.

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Как этого избежать? Екатерина Губчак рекомендует либо вообще не есть, либо, если уж совсем невмоготу, положить в рот что-то безуглеводное. То есть не кашу и бутерброд с сыром, а, например, белковый омлет или яичницу с помидорами. Как вариант – творог или кефир, в которые можно добавить немного муки из гречки. Такой завтрак притупит чувство голода и не отразится на уровне сахара в крови.

Тем временем Факты ICTV разобрались с тем, как изменились пищевые привычки украинцев во время локдауна

Фото: Pixabay

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