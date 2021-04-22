Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 22 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 673 человек.
С начала пандемии в столице зафиксировано уже 188 869 случаев Covid-19.
За минувшие сутки в Киеве сделали 1 329 прививок от коронавируса.
Коронавирус в Киеве — кто заболел
- 936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;
- 661 человек в возрасте от 18 до 92 лет;
- 38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
За сутки 44 пациентов умерли в результате осложнений Covid-19 за весь период — 4 341.
В то же время излечиться от коронавируса удалось уже 117 803 жителям Киева, за сутки выписаны 1 305 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и в Деснянском (235).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.