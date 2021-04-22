Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 22 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 673 человек.

С начала пандемии в столице зафиксировано уже 188 869 случаев Covid-19.

За минувшие сутки в Киеве сделали 1 329 прививок от коронавируса.

Коронавирус в Киеве — кто заболел

936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;

661 человек в возрасте от 18 до 92 лет;

38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

За сутки 44 пациентов умерли в результате осложнений Covid-19 за весь период — 4 341.

В то же время излечиться от коронавируса удалось уже 117 803 жителям Киева, за сутки выписаны 1 305 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и в Деснянском (235).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: