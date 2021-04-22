Еще неделька и на зеленых лугах появятся яркие желтые цветы — одуванчики, к которым устремятся пчелы и шмели. Они одни из первых свидетельствуют — весна пришла! А еще одуванчики невероятно полезны для здоровья. Не зря они появляются тогда, когда живых витаминов нигде не сыщешь, а тут прямо под ногами. Собирай — сколько хочешь.

Одуванчик – любимое растение фитотерапевта Евгения Соничева, он и рассказал Фактам ICTV, как его нужно употреблять.

— Весной, когда витаминов в фруктах и овощах уже практически нет, природа дарует нам дикорастущие травы, — сказал фитотерапевт. – Не обходите стороной одуванчик. Полюбуйтесь его цветками, сорвите листики, да и корешки тоже прихватите.

Листья одуванчика пойдут в салаты. От горечи, которой в них много, можно избавиться, вымочив листья в соленой воде.

Из цветков можно приготовить одуванчиковый мед, а из промытых и высушенных корешков – “кофейный” напиток.

Полезные вещества.

Витамин К. Его в одуванчиках в пять с лишним раз больше суточной нормы. Этот витамин участвует в усвоении кальция организмом. А также помогает подружиться кальцию с витамином D. Ученые обнаружили, что некоторые белковые структуры образуются лишь при участии витамина К.

Кальций. Небольшой пучок листьев одуванчика содержит 10% суточной нормы кальция. Поэтому полезно есть одуванчик и пить напиток из него при судорогах, расстроенной нервной системе, предрасположенности к кариесу.

Витамин А. Это антиоксидант, он устраняет воспаления, благотворно влияет на кожу, зрение. Горсть листьев одуванчика содержит 100% суточной нормы витамина А.

Воздействие на организм

Одуванчик — отличный помощник печени. Он прочищает желчные протоки, что улучшает пищеварение, а значит, качество жизни и настроение. Ведь когда печень плохо себя чувствует, человек становится раздражительным и желчным.

Сок одуванчика снижает уровень сахара в крови и выводит лишнюю жидкость. А поскольку диабетики страдают еще и от почечных болезней, то для них одуванчик – находка.

И чуть ли не самое главное свойство одуванчика, которое оценят те, кто борется с лишним весом – он низкокалорийный. Много листьев, конечно, не съешь, но добавлять их ежедневно в блюда нужно обязательно.

Рецепт салата из одуванчиков

Натереть одну морковь, крупно порезать пучок листьев одуванчика, посолить, поперчить по вкусу, добавить заливку. В нее входят лимонный сок и растительное масло, можно использовать бальзамический уксус.

Рецепт чая из одуванчиков

Взять пять-шесть листиков одуванчика, залить 300 мл горячей воды. Настаивать 10 минут. Добавить мед.

Противопоказания

Одуванчик не стоит употреблять:

при обострениях болезней желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы

при желчнокаменной болезни

при беременности и кормлении грудью.

Из вершков и корешков трав и пищевых растений готовят целебные и вкусные чаи, которые укрепят иммунитет.