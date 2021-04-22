Согласно национальному исследованию в Украине, 34% детей и подростков проводят в интернете от 3 и до 5 часов ежедневно, 28% — 1-2 часа каждый день, 13% — от 5 до 7 часов, а 10,4% — более 7 часов ежедневно.

— В интернете есть контент, который может негативно влиять на ценности, поведение, психику и здоровье детей. Вместе с тем мы наблюдаем последствия посткоронавирусного состояния и длительного локдауна. Все это очень плохо влияет на психическое состояние детей. По этим причинам мы решили разработать новый урок для школ, чтобы уберечь детей от опасного контента в интернете, — отмечает советник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре — министре цифровой трансформации Украины, основатель образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова.

Отмечается, что в начале этого года в информационном пространстве появилась “волна” новостей о трагическом влияние контента из интернета и соцсетей на детей.

Когда нет альтернативы, дети проводят больше времени в интернете. Ведь здесь они могут получить то, чего им не хватает в определенный момент в реальной жизни — развлечения, общение с друзьями, даже обучение. Но переизбыток времени за онлайн-играми или просмотром определенного вида онлайн-контента негативно влияет на психику ребенка — он ​​может проявлять агрессивное поведение и реакции, не контролировать эмоции, совершать попытки опасных действий и следовать примерам, которые будут представлять угрозу его жизни и здоровью.

Также переизбыток времени онлайн может вызвать конфликты с родными. Именно поэтому так важно говорить с детьми о критическом восприятии информации, наблюдать за их эмоциональным состоянием и в случае необходимости своевременно обращаться к специалистам.

Добавим, что 26 апреля на странице проекта состоится вебинар Развитие навыков стойкости вредоносного контента у детей и эмоциональное восстановление, где специалисты расскажут про актуальность темы влияния вредного контента на детей и как помочь детям в восстановлении эмоционального состояния.

Выбор школы для ребенка: на что обратить внимание.

Источник: stop_sexтинг