На следующей неделе шесть регионов, а именно город Киев, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области могут выйти из красного уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения Covid-19.

— Если мы посмотрим на ситуацию в регионах, то сейчас мы видим хорошую картину. Черновицкая область уже с сегодняшнего дня перешла в желтый уровень эпидемической опасности, она находилась почти два месяца в зоне красного уровня, и сейчас показатели стабилизировались, — отметил он.

По словам Ганиченко, шесть регионов могут выйти из красного уровня — это город Киев, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области, в большинстве из которых пока коэффициент выявления случаев инфицирования не уменьшается. Это свидетельствует о недостаточном уровне тестирования и контроле над распространением заболеваемости.

При этом он добавил, что в красную зону может войти Донецкая область. Ведь загруженность коек в регионе приближается к критическому уровню.

— Ожидается, что завтра будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос включения Донецкой области в красную зону, — добавил он.

Карантин в Украине

По состоянию на 22 апреля 2021 года в 12 областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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