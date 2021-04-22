Очередная партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину завтра, 23 апреля. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на одном из телеканалов.

Он отметил, что препарат доставят в киевский аэропорт Жуляны.

— Нам поставили слот самолета на пятницу, на 08:45 утра. Вакцина уже должна быть в аэропорту, — сказал он.

По словам Степанова, сразу по прибытию вакцина будет распределена по регионам.

— Она входит в нашу общую программу вакцинации через кабинеты прививок согласно определенным этапам вакцинации. Изначально идут люди, которые входят в группы риска, то есть люди старше 60 лет, — подытожил министр.

В Украине режим ЧС и карантин продлили до 30 июня.