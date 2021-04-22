PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Новая партия вакцины AstraZeneca будет в Украине 23 апреля — Степанов

Вакцинация

Очередная партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину завтра, 23 апреля. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на одном из телеканалов.

Он отметил, что препарат доставят в киевский аэропорт Жуляны.

— Нам поставили слот самолета на пятницу, на 08:45 утра. Вакцина уже должна быть в аэропорту, — сказал он.

Читайте
Вакцинация от Covid-19 может понадобиться в 2022 году - иммунолог

По словам Степанова, сразу по прибытию вакцина будет распределена по регионам.

— Она входит в нашу общую программу вакцинации через кабинеты прививок согласно определенным этапам вакцинации. Изначально идут люди, которые входят в группы риска, то есть люди старше 60 лет, — подытожил министр.

В Украине режим ЧС и карантин продлили до 30 июня.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка