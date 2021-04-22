Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Индии, содержит сразу две мутации, которые помогают ему крепиться к клеткам человека.

Врачи считают, что именно две мутации в шиповом белка помогают ему лучше уклоняться от иммунного ответа организма. В то же время смертность от этого штамма относительно невысока, но он может вызвать тяжелые осложнения, что приводят к госпитализации, у молодых людей.

Исследование ученых свидетельствуют о том, что индийский штамм опасен для детей и молодых людей, а его симптомы отличаются от предшественников.

По словам профессора иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтмана, ученые продолжают исследовать новый штамм. Однако он уже считает Covid-19 из Индии опаснее за начальный штамм болезни.

— Индийский вариант имеет мутации, которые позволяют ему ускользать от лучших нейтрализующих тел, — отметил Альтман.

По данным Индийского совета медицинских исследований, в отличие от обычного Covid-19 он гораздо чаще вызывает неклассические симптомы — тошноту, боль в животе, нарушение слуха, рвоту, диарею, а также кашель и кожные проявления.

Индийский штамм Covid-19

Индийский штамм Covid-19 с двумя ключевыми мутациями, теперь известный как B.1.617, уже обнаружен в США, Германии, Великобритании, Австралии и Сингапуре.

Эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг утверждает, что количество новых случаев коронавирусной инфекции в Великобритании увеличилась в пять раз всего за несколько недель.

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Источник: Standard