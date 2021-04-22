Известный врач-педиатр Евгений Комаровский раскритиковал назначение лекарств перед прививкой.

— Сейчас новая мода в Харькове, как и во всей Украине, теперь перед прививкой рекомендуют пить кроворазжижающие препараты, чтобы не было осложнений, — подчеркнул он.

Комаровский уверен, что эти препараты убьют в 10 раз больше людей, чем коронавирус.

Поэтому он посоветовал ввести жесткий контроль за назначениями врачей.

Также Комаровский рассказал, как не допустить развития осложнений при коронавирусе.

— Важнее всего не допустить сгущения крови. То есть не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры — много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие, — сказал он.

Ранее Евгений Комаровский рассказывал о том, когда следует принимать антибиотики.