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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Кроворазжижающие препараты перед вакциной могут убить украинцев – Комаровский

таблетки

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский раскритиковал назначение лекарств перед прививкой.

— Сейчас новая мода в Харькове, как и во всей Украине, теперь перед прививкой рекомендуют пить кроворазжижающие препараты, чтобы не было осложнений, — подчеркнул он.

Комаровский уверен, что эти препараты убьют в 10 раз больше людей, чем коронавирус.

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Поэтому он посоветовал ввести жесткий контроль за назначениями врачей.

Также Комаровский рассказал, как не допустить развития осложнений при коронавирусе.

— Важнее всего не допустить сгущения крови. То есть не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры — много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие, — сказал он.

Ранее Евгений Комаровский рассказывал о том, когда следует принимать антибиотики.

Фото: Pixabay

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