Локдаун вносит серьезные коррективы в наше питание. Если раньше можно было перекусить в кафе или в офисных столовых, то теперь они закрыты. Чтобы не умереть с голода, каждый теперь ищет свой метод.

Одни заказывают еду с доставкой. Другие – отправляются в ближайший магазин с полуфабрикатами.

– У меня в холодильнике есть блины с сыром или с яблоками, сырники, еще овощи, – говорит житель Киева Леонид.

Сказал, что имеет утреннюю традицию. После звонка будильника сразу включать чайник и заваривать два пакетика овсянки.

На приготовление такой каши нужно не более пяти минут.

Мнения экспертов насчет пользы такого продукта разделились. Юрий Оглашенный, эксперт проекта ЕС EU4SAFERFOOD, не считает это вредным продуктом. Однако у диетолога Оксаны Скалинской другое мнение:

– Эти каши очень сильно измельчении. Фактически – мы едим сахар и очень-очень простые углеводы. Они, попадая в кровь, дают нам много энергии, но потом человек быстро устает.

Утро лучше начинать с белковой пищи. Омлет или кусок курицы заряжают на весь день. Но здесь уже нужно тратить время на приготовление еды – мы привыкли, чтобы все было быстро. Поэтому рынок нам предлагает почти готовую еду в пакетиках.

Например, лапша быстрого приготовления. Но если к самой вермишели у наших экспертов претензий мало, то состав вкусовых приправ заставляет задуматься.

– Это разновидность различных Ешек, – говорит заслуженный врач Украины Вадим Шипулин.

Наиболее ходовыми остаются полуфабрикаты, которые ближе к украинской культуре.

– Популярное – это пельмени. Если вареники, то с картофелем. Классика — всегда классика, поэтому люди их любят, — считает Руслан Кузьминский, директор сети магазинов домашних полуфабрикатов.

Эксперты советуют употреблять полуфабрикаты не чаще, чем несколько раз в месяц. А всё, как выяснилось, из-за несовместимости продуктов.

– Вареник или пельмень – это не полезный продукт. Все потому, что мясо с тестом не совмещается, – предостерегает Елена Куликова, председатель правления общественной организации Потребительское доверие.

Также она добавляет, что фарш в пельменях не всегда качественный.

– Хорошо когда есть прозрачное окошко. Тогда мы видим, что по форме они небольшие. Не должно быть одного куска, который слипся, – говорит профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко.

Лучший способ проверки – сварить пельмени. Они не должны расклеится. Конечно, нужно ещё и продегустировать. А вот если говорить про блины, то Сидоренко предостерегает, что вместо сыра там фальсификат.

Она поделилась лайфхаком, как проверить качество блинов с мясом – нужно добавить йод на начинку из куриного мяса. Простой опыт показывает, что здесь есть или мука, или манка, или крахмал, который держит эту куриную суспензию вместе. А это не было заявлено на маркировке.

И таких хитростей производителей найти можно немало. Но и выбор полуфабрикатов в супермаркетах тоже большой. Если один раз не понравится, больше покупать не будем.

Без полуфабрикатов сейчас просто не обойтись. Потому что мы все время куда-то спешим: дом, работа, встречи с друзьями. Поэтому нуждаемся в быстрой еде.

Главное – не так быстро ее выбирать в супермаркетах. А максимально внимательно читать, как минимум, о составе продукта.

Сколько калорий нужно потреблять в день

Чтобы понимать, сколько калорий нужно в день, придется отталкиваться не только от пола, возраста и веса, но также учитывать образ жизни человека и уровень его активности.

Рассчитать нужное количество калорий в сутки можно с помощью формулы Харриса-Бенедикта — в онлайн-калькуляторе или самостоятельно. Для этого нужно ввести свои данные: вес, рост, возраст и указать уровень ежедневной физической активности.