Несмотря на шквал сообщений о тяжелых осложнениях, вызванных коронавирусной инфекцией, многие все же с большим сомнением относятся к вакцинации. Особенно люди старшего возраста. Они боятся побочных эффектов, которые может спровоцировать вакцина против Covid-19.

В частности, она якобы может вызвать образование тромбов со всеми вытекающими печальными последствиями. Разъяснить ситуацию Факты ICTV попросили младшего научного сотрудника Института неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины, врача-невролога Сергея Кульчицкого.

— Если задаться целью и тщательно проанализировать все случаи возникновения тромбоза, уверен – появление этой патологии после вакцины против Covid-19 будет в разы ниже, – считает Сергей Кульчицкий. – В этом случае важно понять: действительно ли тромбоз напрямую связан с прививкой? Или мы имеем дело с ошибочным логическим суждением, как то: если тромбоз возник после вакцины, то она его и спровоцировала. Тогда как на самом деле эти два явления никак не взаимосвязаны.

По словам Сергея Кульчицкого, опасения “подхватить” тромбоз посредством прививки начали массово циркулировать, скорее всего, после опубликованного предположения ученых из Норвегии о том, что вакцина может спровоцировать возникновение антител против тромбоцитов. Хотя мы знаем, что есть ряд других клинических состояний, при которых риск тромбоза несравнимо выше.

В любом случае, чтобы сомневаться в безопасности той или иной вакцины, нужно иметь обоснованные данные соответствующих научных исследований, а не слухи, домыслы и страшилки, настаивает врач-невролог.

Поэтому крайне важно привить большую часть общества, чтобы окончательно понять: у вакцины против Covid-19 нет существенных побочных эффектов.

А между тем, Факты ICTV узнали, от каких болезней умирают украинцы чаще всего. Вы будете удивлены, узнав, что на первом месте не Covid-19.