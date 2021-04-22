В городских и областных больницах Харькова развернули более трех тыс. дополнительных коек для пациентов с Covid-19.

Об этом сообщила заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан во время сессии Харьковского городского совета.

По ее словам, в Харькове развернули 3 081 кровать для больных коронавирусом, в частности для 560 детей. Медицинские учреждения три раза в сутки передают информацию о количестве свободных коек в Центр экстренной медицинской помощи.

— 160 коек развернуты в городской больнице №13, 270 — в городской больнице №17, 110 — в роддоме №2, 250 — в больнице №25, 110 — в больнице № 18. Все койки обеспечены кислородом — стационарным или концентраторами. В том числе, 861 кислородный концентратор приобрели за счет государственной субвенции, 60 — за средства местного бюджета. Также созданы 34 медицинские команды, в которых работают 136 врачей, 408 медицинских сестер, 408 санитаров, — отметила Горбунова-Рубан.

По ее словам, в больницах областного подчинения насчитывается 2 215 мест для больных. В областной инфекционной больнице — 310 коек, в областной детской клинической инфекционной больнице — 290 коек.

В областной клинической больнице — 200, в областной детской клинической больнице — 270, в областном госпитале для ветеранов войны — 260, в областном диспансере радиационной защиты — 170, в железнодорожной больнице №1 — 415, в железнодорожной больнице №2 — 300 коек.

По состоянию на 22 апреля в Харькове обнаружили 1 333 новых случая коронавирусной болезни. Подробнее о ситуации с Covid-19 в Украине читайте на Фактах ICTV.