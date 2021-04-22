Компания Pfizer сообщила о выявленных партиях поддельной вакцины от коронавируса, которую она разработала вместе с компанией BioNTech.

Фальшивые вакцины обнаружили в Мексике и Польше. О подделке сначала сообщило издание Wall Street Journal. Вскоре представитель Pfizer в электронном письме к CBS MoneyWatch подтвердил, что такие случаи действительно были.

Обнаруженные в Мексике флаконы с поддельной вакциной имели неправильную маркировку, а вещество, которое содержалась во флаконах в Польше, вероятно было средством против морщин.

Компания Pfizer сотрудничает с правительствами, правоохранительными органами, медицинскими учреждениями и другими лицами для борьбы с незаконной деятельностью.

Фармацевтическая фирма призвала пациентов не покупать вакцины в интернете, подчеркивая, что ни одна законная вакцина не продается следующим образом.

Люди могут получить безопасную и законную иммунизацию против коронавируса только в официальных местах вакцинации или в сертифицированных медицинских учреждениях.

Реакция Польши

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что непроверенной вакциной никого не прививали.

В комментарии к статье Wall Street Journal заявили следующее:

— Все дозы, которые были распространены в рамках Национальной программы иммунизации, которые поступают от производителя и являются полезными. Описанная информация является незаконной и связана с получением вакцины из непроверенных источников. Мы не регистрировали подобного типа вакцины в Польше, как отметили в статье, — сообщили в Минздраве.

Wszystkie dawki dystrybuowane w ramach NPS pochodzą od producenta i są pełnowartościowe. Opisywana praktyka jest niezgodna z prawem i powiązana z pozyskiwaniem szczepionek z niesprawdzonych źródeł. W Polsce NIE odnotowaliśmy tego typu szczepień, co wskazano w artykule. https://t.co/4nttbmtOPk — #SzczepimySię (@szczepimysie) April 21, 2021

Интерпол изъял тысячи поддельных вакцин от Covid-19

В начале марта в ЮАР и Китае Интерпол разоблачил глобальную сеть по распространению фальшивых вакцин от коронавируса.

В ЮАР в городе Джермистон на складе обнаружили 400 ампул поддельной вакцины, что эквивалентно 2,4 тыс. дозам.

В Китае полиция успешно обнаружила сеть по продаже поддельной вакцины против Covid-19. После рейда на эти производства были задержаны около 80 человек и изъято более 3 тыс. доз поддельной вакцины.

Источник: CBS News