За прошедшие сутки в мире обнаружили более 880 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. А от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли более 14 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Лидерами по количеству новых заражений является Бразилия (71 910), Индия (315 802) и США (65 057). Украина занимает 12 место в мире и пятое в Европе.

По количеству смертей от Covid-19 среди стран Европы первое место заняла Польша (740), а Украина (429) — второе. Тройку антилидеров закрывает Российская Федерация, где от коронавируса умерло 399 человек.

Сейчас в мире активно болеют 18,4 млн человек, в тяжелом состоянии находятся 109 тыс. пациентов. Однако выздоровели 122,8 млн.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 16 235 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 470 человек. В то же время выздоровел — 18 831 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887 ) областях.

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