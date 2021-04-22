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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

В Украине за сутки обнаружили коронавирус у 16 235 человек

В Украине за сутки обнаружили коронавирус у 16 235 человек

16 235 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года.

В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 904 человека;
  • летальных случаев – 470;
  • выздоровели – 18 831 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 101 981 (в том числе методом ПЦР – 46 516, методом ИФА – 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 990 353 человека;
  • выздоровели – 1 533 303 человека;
  • летальных исходов – 41 266;
  • проведение ПЦР-тестов – 9 089 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

14 044 человека привито против Covid-19 за сутки 21 апреля 2021 в Украине.

491 877 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили одну дозу – 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • м. Киев – 1 673 случая/1 329 прививок;
  • Винницкая область – 448 случаев/540 прививок;
  • Волынская область – 455 случаев/571 прививки;
  • Днепропетровская область – 976 случаев/691 прививки;
  • Донецкая область – 847 случаев/486 прививок;
  • Житомирская область – 544 случая/512 прививок;
  • Закарпатская – 208 случаев/472 прививки;
  • Запорожская область – 995 случаев/763 прививки;
  • Ивано-Франковская область – 184 случая/526 прививок;
  • Киевская область – 877 случаев/449 прививок;
  • Кировоградская область – 210 случаев/263 прививки;
  • Луганская область – 304 случая/231 прививки;
  • Львовская область – 804 случая/792 прививки;
  • Николаевская область — 449 случаев/354 прививки;
  • Одесская область – 844 случая/1017 прививок;
  • Полтавская область – 807 случаев/656 прививок;
  • Ровенская область – 563 случая/496 прививок;
  • Сумская область – 700 случаев/506 прививок;
  • Тернопольская область – 357 случаев/325 прививок;
  • Харьковская область – 1 333 случая/562 прививки;
  • Херсонская область – 337 случаев/543 прививки;
  • Хмельницкая область – 870 случаев/674 прививки;
  • Черкасская область – 695 случаев/441 прививки;
  • Черновицкая область – 235 случаев/496 прививок;
  • Черниговская область – 520 случаев/349 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.

По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 482 391 человек.

Коронавирус в Украине

Для сравнения состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса, в общем – 1 974 118. Госпитализация понадобилась 4 411 пациентам.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 429 человек за все время пандемии –40 796.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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