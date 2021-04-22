16 235 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года.
В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 904 человека;
- летальных случаев – 470;
- выздоровели – 18 831 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 101 981 (в том числе методом ПЦР – 46 516, методом ИФА – 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 990 353 человека;
- выздоровели – 1 533 303 человека;
- летальных исходов – 41 266;
- проведение ПЦР-тестов – 9 089 301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
14 044 человека привито против Covid-19 за сутки 21 апреля 2021 в Украине.
491 877 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили одну дозу – 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- м. Киев – 1 673 случая/1 329 прививок;
- Винницкая область – 448 случаев/540 прививок;
- Волынская область – 455 случаев/571 прививки;
- Днепропетровская область – 976 случаев/691 прививки;
- Донецкая область – 847 случаев/486 прививок;
- Житомирская область – 544 случая/512 прививок;
- Закарпатская – 208 случаев/472 прививки;
- Запорожская область – 995 случаев/763 прививки;
- Ивано-Франковская область – 184 случая/526 прививок;
- Киевская область – 877 случаев/449 прививок;
- Кировоградская область – 210 случаев/263 прививки;
- Луганская область – 304 случая/231 прививки;
- Львовская область – 804 случая/792 прививки;
- Николаевская область — 449 случаев/354 прививки;
- Одесская область – 844 случая/1017 прививок;
- Полтавская область – 807 случаев/656 прививок;
- Ровенская область – 563 случая/496 прививок;
- Сумская область – 700 случаев/506 прививок;
- Тернопольская область – 357 случаев/325 прививок;
- Харьковская область – 1 333 случая/562 прививки;
- Херсонская область – 337 случаев/543 прививки;
- Хмельницкая область – 870 случаев/674 прививки;
- Черкасская область – 695 случаев/441 прививки;
- Черновицкая область – 235 случаев/496 прививок;
- Черниговская область – 520 случаев/349 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.
По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 482 391 человек.
Коронавирус в Украине
Для сравнения состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса, в общем – 1 974 118. Госпитализация понадобилась 4 411 пациентам.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 429 человек за все время пандемии –40 796.
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