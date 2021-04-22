16 235 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года.

В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 904 человека;

летальных случаев – 470;

выздоровели – 18 831 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 101 981 (в том числе методом ПЦР – 46 516, методом ИФА – 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 990 353 человека;

выздоровели – 1 533 303 человека;

летальных исходов – 41 266;

проведение ПЦР-тестов – 9 089 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

14 044 человека привито против Covid-19 за сутки 21 апреля 2021 в Украине.

491 877 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили одну дозу – 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев – 1 673 случая/1 329 прививок;

Винницкая область – 448 случаев/540 прививок;

Волынская область – 455 случаев/571 прививки;

Днепропетровская область – 976 случаев/691 прививки;

Донецкая область – 847 случаев/486 прививок;

Житомирская область – 544 случая/512 прививок;

Закарпатская – 208 случаев/472 прививки;

Запорожская область – 995 случаев/763 прививки;

Ивано-Франковская область – 184 случая/526 прививок;

Киевская область – 877 случаев/449 прививок;

Кировоградская область – 210 случаев/263 прививки;

Луганская область – 304 случая/231 прививки;

Львовская область – 804 случая/792 прививки;

Николаевская область — 449 случаев/354 прививки;

Одесская область – 844 случая/1017 прививок;

Полтавская область – 807 случаев/656 прививок;

Ровенская область – 563 случая/496 прививок;

Сумская область – 700 случаев/506 прививок;

Тернопольская область – 357 случаев/325 прививок;

Харьковская область – 1 333 случая/562 прививки;

Херсонская область – 337 случаев/543 прививки;

Хмельницкая область – 870 случаев/674 прививки;

Черкасская область – 695 случаев/441 прививки;

Черновицкая область – 235 случаев/496 прививок;

Черниговская область – 520 случаев/349 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.

По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 482 391 человек.

Коронавирус в Украине

Для сравнения состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса, в общем – 1 974 118. Госпитализация понадобилась 4 411 пациентам.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 429 человек за все время пандемии –40 796.

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