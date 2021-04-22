Вакцина Johnson&Johnson защищает от тяжелого течения болезни и смерти даже при наличии бразильского и южноафриканского штаммов коронавируса.

По словам главного научного сотрудника J&J Пола Стоффельса, в исследованиях участвовали 44 325 человек, из них старше 60 лет – 14 672. Результаты были одинаковы как для различного возраста участников исследования, так и для различных рас и сопутствующих заболеваний.

Исследования определили, что вакцина на 85% защищает от тяжелого и критического состояния.

Вакцина на 85% эффективна против тяжелого и критического течения болезни (67% защиты от среднего и тяжелого через 14 дней после вакцинации, а также 66% защиты от такого течения спустя 28 дней после вакцинации).

В Южно-Африканской Республике, где бушует штамм, который обходит иммунитет, эффективность вакцины держалась на уровне 67% против умеренного и тяжелого протекания и 81,7% — против критических случаев на 28 день после вакцинации.

Почти такие же показатели были и в Бразилии.

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Источник: Nejm