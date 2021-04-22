Чтобы привить 70% населения Украины нужно 48 млн доз для двух прививок. А согласно Национальному плану вакцинации, до конца в году в Украину завезут лишь около 22 млн доз вакцины от Covid-19.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он пояснил, что в Национальном плане вакцинации указано, что запланирована поставка 22 млн доз вакцин, при том, что необходимо 48 млн доз.

— Мы не можем говорить о равномерности поставок вакцины на местах. Необходимо более чем в два раза увеличить количество доз вакцин, чем это сейчас запланировано, — подчеркнул он.

При этом Ганиченко добавил, что также необходимо обеспечить непрерывное снабжение достаточного количества вакцин.

-То есть если все количество вакцин приедет до конца текущего года, просто невозможно будет обеспечить способность вакцинировать очень много людей сразу, — сказал он.

Кроме того, аналитик добавил, что согласно данным соцопросов, сейчас в Украине от 13 млн до 22 млн человек, которые готовы вакцинироваться.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что очередная партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину 23 апреля.