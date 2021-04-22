Пациентом стал 18-летний Саша Цимбалюк из Прикарпатья, которому в декабре прошлого года диагностировали тяжелую форму апластической анемии, сообщила журналист Вікон СТБ Ирина Заславец. Анализы выявили неспособность костного мозга вырабатывать клетки крови. Парень жил благодаря почти еженедельным вливаниям компонентов крови. Единственным вариантом выздороветь была трансплантация костного мозга.

Настоящим спасителем Саши стал его 20-летний брат, который подошел ему в качестве донора.

Забор клеток состоялся 16 марта. Врачи Киевского центра ТКМ проводили его на базе клиники Охматдет, где уже имели опыт подобных операций детям и согласились помочь.

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17 марта состоялась непосредственно трансплантация костного мозга взрослой пациенту от донора. Первая после 13-летнего перерыва.

На сегодня есть все основания считать операцию успешной. Через 35 дней после трансплантации донорские клетки заработали. Завтра, 23 апреля, Сашка Цимбалюка выписывают.

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Фото: Ирины Заславец