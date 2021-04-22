Трехдневный комендантский час в Турции, поддельные вакцины и 2,5 млрд грн для борьбы с пандемией — Факты ICTV собрали самые важные новости о коронавирусе за 22 апреля.

Украина снова вошла в топ-3 стран Европы по уровню смертности от Covid-19.

Первое место занимает Польша — 740 смертей в сутки, Украина на втором — 429 летальных случаев.

В Харькове развернули более 3 тыс. дополнительных коек для пациентов с Covid-19, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По словам Горбуновой-Рубан, 560 из них предназначены для детей.

В Черновицкой области отменили красный уровень адаптивного карантина, отныне там восстановили курсирование поездов дальнего следования.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий и добавил, что продажа билетов на некоторые направления уже открыта.

Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом и вакцинацию населения.

— Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Министерством здравоохранения соглашение о займе в рамках проекта экстренного реагирования на Covid-19 и вакцинации в Украине, — рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Коронавирус в мире

В Польше и Мексике продавали фальшивые вакцины от коронавируса, об этом сообщила компания Pfizer.

Вещество, которое продавали под видом вакцины в Польше было вероятнее всего средством от морщин.

Вакцина Johnson & Johnson защищает от тяжелого течения коронавируса на 85%, даже от бразильского и южноафриканского штаммов.

Греция начнет постепенно снимать карантин, с 3 мая возобновят работу летние террасы ресторанов и кафе, с 10 мая начнут работу школы.

Турция объявила трехдневный комендантский час на праздники. Выходить из дома можно только по необходимости и в промежуток с 10.00 до 17.00.

Карантин в Украине

По обновленной информации от Минздрава, 22 апреля в красную зону карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой зоне остаются Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные регионы находятся в оранжевой.