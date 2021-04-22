Есть только одно противопоказание к вакцине от Covid-19 – иммунолог

Если у человека есть тяжелая аллергия на составляющие вакцины, то прививку делать нельзя. Это единственное противопоказание от прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий во время вебинара для педагогов.

Тяжелая аллергия — является единственной уважительной причиной отказа от вакцинации от коронавирусной инфекции.

— Вакцина имеет противопоказание только в одном случае: если речь идет о людях с тяжелыми аллергическими реакциями на составные вакцины, — отметил Федор Лапий.

По словам иммунолога, хотя подобные реакции встречаются довольно редко, все же медики настаивают, чтобы после сеанса прививки человек находился в пункте вакцинации не менее получаса. На случай непредвиденных ситуаций работники пунктов прошли соответствующий тренинг по оказанию первой помощи при анафилактическом шоке.

Иммунолог также заявил, что вакцина CoronaVac, которую используют для вакцинации учителей, продемонстрировала свою безопасность при использовании в Бразилии и Турции.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, что для вакцинации 70% населения Украины требуется в два раза больше доз вакцины, чем было запланировано ранее