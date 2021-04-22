Организованные коллективы, имеющие в своем штате более 50 человек, которые хотят вакцинироваться, могут получить прививки против Covid-19 быстрее, чем через лист ожидания.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в социальных сетях.

— Предоставили возможность организованным коллективам, имеющим в своем штате более 50 человек, которые хотят вакцинироваться, возможность записать их в очередь на прививку против Covid-19, — отметил он.

Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию компания должна выполнить ряд условий:

оставить заявку через контакт-центр ( 0 800 60 20 19 );

); определить ответственное контактное лицо по вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации в соответствии с требованиями Минздрава;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

Ляшко отметил, что количество желающих вакцинироваться работников должно быть не менее 50, но следует учитывать, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок в день.

Он также посоветовал записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении “Дия” или с номером контактного центра 0 800 60 20 19, если в коллективе менее 50 желающих вакцинироваться.

Вакцинация в Украине

За сутки вакцинировали 14 044 человека привито против Covid-19. А с начала прививочной кампании вакцинировано 491 877 человек, из них получили одну дозу — 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В Минздраве обещают, что совсем скоро ситуация в Украине изменится, к концу года планируется вакцинировать 70% взрослого населения.

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