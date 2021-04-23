Образовательный проект по безопасности детей в интернете #Stop_sexтинг при поддержке уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и всеукраинского оператора Датагруп выпускает новый урок для учеников 6-8 классов #Не_ведись — прояви свою стойкость в интернете.

Его целью является формирование ключевых навыков стойкости к вредоносному контенту, эмоционального восстановления после взаимодействия с ним и превенции суицидальных действий среди детей как следствия потребления контента в интернете.

Материалы для проведения урока содержат презентацию и руководство, которые учителя и родители могут загрузить бесплатно на сайте и провести урок с детьми.

Куда обращаться за помощью по безопасности в интернете?

Детям, попавшим в опасную ситуацию в интернете, и взрослым — по вопросам, каким образом обезопасить детей в сети, можно обратиться на правительственную консультационную линию 1545 (далее выбрать 3). Звонить на линию можно круглосуточно, бесплатно и анонимно.

В рамках проекта #Stop_sexтинг работает интернет-портал сообщений о материалах, изображающих сексуальное насилие над детьми: вы можете сообщить о контенте сексуального насилия над детьми, обнаруженном в интернете. Эти сообщения помогают защитить детей и не допустить их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

В Украине действует чат-бот с целью защиты детей от сексуального насилия в интернете. Дети и подростки смогут получить инструкцию, что делать и куда обращаться, если их шантажируют в интернете и требуют контент сексуального характера.

Каждый третий ребенок проводит в интернете до пяти часов ежедневно.

Источник: stop_sexтинг