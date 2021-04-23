Самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, разразившаяся в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, нанесла сокрушительный удар не только по населению Украины и близлежащих стран. После той жуткой ночи весь мир стал другим, осознав глобальность и драматичную необратимость ядерных рисков.

— Легендарные Хиросима и Нагасаки вместе взятые не идут ни в какое сравнение с Чернобылем, — отметил в интервью Фактам ICTV старший научный сотрудник Национального научного центра радиационной медицины НАМН Украины, кандидат медицинских наук Игорь Галущак. — Как выяснилось, взрыв 4-го энергоблока выбросил в воздух в 500 раз (!) больше радиационной отравы, чем в Японии. Хиросима и Нагасаки сегодня цветущие, полные жизни города, а в Чернобыльской зоне специалисты не рекомендуют жить еще лет 800. И это – в лучшем случае. Вот, что такое Чернобыль, чтоб вы понимали…

Стремительное нарастание, особенно в первые 25 лет после аварии, случаев онкологических заболеваний свидетельствовало о беспрецедентных по своей продолжительности последствиях ядерного апокалипсиса. В первую очередь, речь идет о радиационно-индуцированном раке щитовидной железы, раке молочной железы на фоне роста ренально-клеточных эпителиальных опухолей.

Есть основания говорить о практически тотальном ухудшении основных показателей здоровья, о снижении рождаемости, об увеличении осложнений беременности. Присутствует и динамика нарастания тревожных, связанных со стрессом, психосоматических расстройств. Но при этом на сегодня нет убедительных данных о нарастании радиационно-индуцированных лейкемий, равно, как и о радиогенных модификациях онкологии органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы.

По словам Игоря Галущака, авторитетные эксперты МАГАТЭ и ВОЗ в своих докладах на международных конференция, посвященных долгосрочному влиянию Чернобыля на здоровье человека, четко очерчивают медицинскую проблематику в контексте рака щитовидной железы и других тиреоидных патологий, психиатрических и психологических следствий и эффектов в центральной нервной системе, репродуктивных и иммунологических эффектах, катарактах и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Если говорить о районах, расположенных вокруг Чернобыля, то, по словам ученого, обстановка за минувшие 35 лет здесь мало изменилась. Во всяком случае не настолько, чтобы можно было хотя бы просто начать говорить о заселении этих территорий. Суть проблемы состоит в глубоком проникновении радионуклидов в землю и грунтовые воды. Иными словами, на этой земле нельзя выращивать овощи, пригодные для употребления. Этой водой нельзя поить домашний скот. Потому что в итоге радионуклиды попадут в организм человека и круг трагическим образом замкнется…

А между тем, по словам Игоря Галущака, у нас была возможность приобщиться к уникальному опыту ученых страны Восходящего Солнца по возрождению отравленных радиацией земель. Было это в начале 2000-х. Во время одного из визитов в Украину по поводу очередной годовщины аварии на ЧАЭС знаменитый японский профессор Токийского университета доктор Такашима обратился с официальным предложением к нашим властям выделить ему один гектар “грязной” чернобыльской земли и по гранту самих же японцев (!), то есть о финансировании с нашей стороны речь не шла, привезти соответствующее оборудование, вместе с украинскими учеными провести исследования и очистить грунт от смертоносных изотопов.

Увы, но это столь важное для нас благое намерение намертво загрузло в бюрократических кабинетах. Чиновники, боясь взять на себя хотя бы частичку ответственности, похоронили идею под бумажным валом согласований и утверждений. Хотя речь шла всего-то о гектаре зараженной, ни к чему не пригодной земли!

— Хочется думать, — заметил в заключении беседы Игорь Галущак, — что если бы доктор Такашима приехал к нам сегодня, все было бы по-другому…

А между тем, Факты ICTV узнали подробности “чернобыльского туризма”. Кому и почему не стоит туда ехать.