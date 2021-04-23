Новое исследование, проведенное в Торонто (Канада), показало, что отсрочка введения второй дозы вакцины Covid-19 может не только повысить эффективность программ вакцинации, но и минимизировать количество новых инфекций и госпитализаций.

Для проведения научного анализа были выбраны вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Для защиты от коронавирусной инфекции необходимо ввести две дозы препарата с интервалом в 3-4 недели.

После анализа исследователи обнаружили, что отсрочка введения второй дозы на 9-15 недель после первой привела к меньшему количеству госпитализаций, инфекций и смертей по сравнению с соблюдением текущих рекомендуемых графиков для обеих вакцин.

При этом ученые поспешили заявить, что у них еще нет полной картины эффективности от увеличения разрыва между дозами вакцины. Особенно в период распространения новых и более заразных штаммов Covid-19.

В Индии зафиксировано рекордное количество новых случаев Covid-19.

Источник: The Weather Channel