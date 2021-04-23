Госпитализация Covid-больных: повышенный показатель в Киеве и 16 областях Украины

В Украине уровень госпитализаций больных с коронавирусом превышает индикаторный показатель 60 на 100 тыс. населения в городе Киев и 16 областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. По состоянию на 23 апреля уровень госпитализаций по Covid-19 превышен Киеве и Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Занятость коек в Киеве с определенным показателем 65% составляет 65,2%.

В то же время высокий показатель госпитализаций зафиксировано в Хмельницкой области — 103,6 на 100 тыс. населения, Черкасской — 89,1, Черниговской — 87,7 и Сумской — 82,5 — областях.

Высокий показатель загруженности коек с кислородом — в Одесской области (68,2%), Донецкой (67,9%) — при определенном показателе 65%.

Карантин в Украине

Карантин в Украине могут продолжить и после 30 июня. По словам министра кабинета министров Олега Немчинова, Киев и Киевская область в ближайшее время могут выйти из красной зоны.

Однако примут такое решение только тогда, когда будут подходящие для этого показатели.

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