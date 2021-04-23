Большинство людей, которые выздоровели после коронавируса, минимум на год защищены от повторного заражения.

Об этом сообщили ученые из Фарерских островов, которые провели общенациональное исследование с участием заразившихся в двух волнах инфекции — весной и осенью 2020 года (172 и 233 пациента).

Они оценили уровни IgG-антител к S-белка коронавируса и выяснили, что у людей из обеих групп снижался уровень IgG. Во время парного сравнения уровень антител активно снижался примерно до седьмого месяца, а затем процесс снижения замедлился.

Ученые также отметили, что пока неизвестно, какую роль играет клеточный иммунитет, и какую — антительный. Поэтому они собирают дополнительные данные и изучают их подробнее.

По результатам исследования, люди, перенесшие коронавирус, вероятно, могут быть защищены от повторного инфицирования по крайней мере в течение 12 месяцев после появления симптомов.

— Мы считаем, что наши результаты могут улучшить понимание естественного иммунитета и ожидаемой устойчивости иммунных ответов против SARS-CoV-2, — отметили ученые.

Недавно в США ученые из Техасского университета A & M обнаружили новый штамм коронавируса BV-1, который неуязвим для некоторых нейтрализующих антител.

Эксперты уже сообщили соответствующую информацию о последовательности генома BV-1 в глобальную базу геномных данных вирусов гриппа и коронавируса GISAID.

Источник: medRxiv