По состоянию на утро 23 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 269 человек.

С начала пандемии в столице зафиксировано уже 188 869 случаев Covid-19.

За минувшие сутки в Киеве сделали 1 329 прививок от коронавируса.

Коронавирус в Киеве — кто заболел

936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;

661 человек в возрасте от 18 до 92 лет;

38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

За сутки 45 пациентов умерли в результате осложнений Covid-19 за весь период — 4 386.

В то же время излечиться от коронавируса удалось уже 119 101 жителю Киева, за сутки выписаны 1 298 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: