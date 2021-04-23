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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

За сутки 1 269 жителей Киева заболели коронавирусом

карантин українці

По состоянию на утро 23 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 269 человек.

С начала пандемии в столице зафиксировано уже 188 869 случаев Covid-19.

За минувшие сутки в Киеве сделали 1 329 прививок от коронавируса.

Коронавирус в Киеве — кто заболел

  • 936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 661 человек в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

За сутки 45 пациентов умерли в результате осложнений Covid-19 за весь период — 4 386.

В то же время излечиться от коронавируса удалось уже 119 101 жителю Киева, за сутки выписаны 1 298 человек.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: УНИАН

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