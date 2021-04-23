Минздрав проверит три области Украины из-за нарушения алгоритма вакцинации

Министерство здравоохранения проведет мониторинговый визит в Харьковскую, Одесскую и Запорожскую области, которые до конца не использовали индийские вакцины от Covid-19 AstraZeneca/Covishield с первой партии.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 23 апреля.

— Хотел бы передать публичный привет трем главам департаментов здравоохранения, в частности Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцину из первой партии AstraZeneca/Covishield, — отметил он.

Ляшко добавил, что задачей министерства было использовать всю вакцину из первой партии до 9-15 апреля. Но в этих трех областях есть остатки вакцины, которые не используются. Поэтому на следующей неделе там проведут мониторинговые визиты для оценки потенциальных проблем.

В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 508 044 человека.

23 апреля в Украину прибыла новая партия вакцины Astrazeneca производства Южной Кореи. В областях будет 1 950 пунктов прививки для использования этого препарата. Больше всего в Днепропетровской области — 204. Меньше всего в Запорожской области — 29.

Партию препарата используют для приоритетных групп населения. Также прививки получат те, кому должны сделать прививки второй дозой вакцины AstraZeneca.