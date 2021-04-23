Три года назад Илон Маск презентовал свой новый стартап Neuralink, цель которого – создать симбиоз человеческого мозга с искусственным интеллектом. В 2021 году украинец Евгений Пуля предложил инновационный стартап, который сможет работать с мозгом человека, без хирургического вмешательства.

О старте производства медицинских нанотехнологий автор проекта рассказал в интервью изданию Обозреватель.

Уже в ближайшее время в Украине появятся кванто-волновые технологии, которые способны лечить многие заболевания. Такие как болезнь Альцгеймера, ДЦП, аутизм, рассеянный склероз, депрессия и многие другие.

Для лечения заболеваний, с которыми пока не может справиться современная медицина, будет использоваться шлем неинвазивной стимуляции глубоких участков мозга. Во время работы используется ультразвук и интерференционно направленное электромагнитное поле. С помощью такого шлема можно устранять множество патологий.

— Я хочу предложить миру неинвазивную, глубокую и правильную стимуляцию мозга. Прибор сможет даже помогать концентрации внимания, улучшать зрение, увеличивать скорость обработки информации нейронами, способствовать регенерации рецепторов. Такими разработками занимаются частные компании Европы и Кореи. А министерство обороны США – вернее, отдел разработок DARPA – уже давно работает с подобными технологиями, чтобы улучшить когнитивные функции солдат, сделать их “суперменами”, — сообщил журналистам Евгений Валерьевич.

Как признался финансист Пуля, самое сложное – это сделать подробную 3D-визуализацию мозга в реальном времени. Ультразвуковые датчики надо направить в нужные точки, чтобы волны интерферировали. Чтобы реализовать проект, авторы стартапа брали консультации у лучших нейробиологов мира.

— Никто пока не реализовал такой прибор. Мы встречали отдельные приборы для стимуляции одной-двух зон мозга – это громоздко и требует магнитно-резонансного томографа, это настройка по 30, а то и по 60 минут. Мы же разрабатываем автоматизированные датчики, которые могут охватить 10-15 зон мозга. Понятно, что впереди еще много исследований, ждите публикаций в Science и Nature, — рассказал Пуля Евгений.

Кроме того, в разработке украинского инвестора также ряд приборов, которые воздействуют на организм различными электромагнитными полями. В частности, биофотоновая модуляция ближним светом и дальним инфракрасным светом, с круговой поляризацией фотонов.

Искусственный интеллект

В конце прошлого года в Японии искусственный интеллект разработал медикамент, что стало первым подобным случаем в истории.

Ход разработки контролировала фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma. Нейросеть автоматически анализировала генетические данные пациентов и находила молекулы, которые могут быть использованы в лекарстве.