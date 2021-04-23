Новая партия вакцин, празднование Пасхи и чрезвычайное положение в Японии — Факты ICTV собрали главные новости о пандемии за 23 апреля.

В Украину прибыли более 367 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи.

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Эту партию страна получила в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщили в Минздраве.

Адаптивный карантин могут продлить и после 30 июня, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также, по словам Немчинова, Киев и Киевская область в ближайшее время могут выйти из красной зоны.

Минздрав утвердил перечень рекомендаций по соблюдению карантина в Украине на период празднования Пасхи 2021.

Посещать общественные места можно только при условии использования защитных средств и соблюдение социальной дистанции. В помещениях должен находиться 1 человек на 4 кв.м.

Также Министерство здравоохранения проверит Харьковскую, Одесскую и Запорожскую области, которые до конца не использовали вакцины AstraZeneca/Covishield из первой партии.

О проведении мониторингового визита сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Коронавирус в мире

В четырех префектурах Японии вводят чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение мутировавших штаммов коронавируса.

Чрезвычайное положение будет действовать с 25 апреля по 11 мая в Токио, Осаке, Киото и Хего.

В Австралии пройдут испытания генетически модифицированной аденовирусной вакцины против Covid-19 в виде назального спрея.

Препарат будут тестировать на людях, не имеющих в анамнезе нарушений, связанных с тромбозом.

В Индии зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса и смертей.

За сутки зафиксировали 332 730 заражений и 2 263 летальных случая.

Также в индийском городке Вирари произошел пожар в отделении с больными Covid-19, по меньшей мере 13 человек погибли.

Распространение коронавируса

По состоянию на 23 апреля, количество больных коронавирусом в мире составляет 145 402 598 человек, за время пандемии зафиксировали более 3 млн летальных случаев.

Преодолеть болезнь удалось уже более 123,5 млн человек.