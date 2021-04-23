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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Новой волны Covid-19 в Украине можно избежать: иммунолог назвал условия

Новой волны Covid-19 в Украине можно избежать: иммунолог назвал условия

Четвертую волну Covid-19 прогнозируют на осень 2021 года, но ее можно избежать. Такое мнение выразил врач-иммунолог Борис Донской в эфире одного из телеканалов.

По его словам, очередной волны коронавируса, можно будет избежать благодаря иммунизации украинцев. То есть необходимо привить достаточное количество людей.

В то же время Донской не исключает, что к осени в Украине могут появиться новые штаммы коронавируса.

— Поэтому, если вакцинация будет активной, а новые штаммы Covid-19 не появятся, то на осень я бы не смотрел так пессимистично, – сказал он.

Медик отметил, что если до конца года в Украине вакцинируют 22 миллиона человек, как и запланировано правительством, то этого количества хватит для того, чтобы выработался коллективный иммунитет.

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Но Донской сомневается в оптимистических планах по иммунизации.

— Есть определенные сомнения в реалистичности этой цифры, поскольку за 2 месяца привили менее чем полмиллиона человек. Поэтому, я не знаю, как можно будет организовать 22 миллиона, — сказал он.

Но иммунолог убежден, что если сделать прививки хотя бы 10 миллионам человек из разных регионов, то четвертой волны может и не быть.

Ученые из Университета Глазго, в рамках программы скрининга популяции кошек в Великобритании, зафиксировали два случая передачи коронавируса от человека домашней кошке.

Источник: 24 канал

Фото: Pixabay

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