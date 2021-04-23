Вакцина от коронавируса AstraZeneca вызывает тромбоз очень редко. Только один из 100 тыс. пациентов может жаловаться на такую побочную реакцию. Об этом по результатам исследования сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
По данным европейского регулятора, польза препарата продолжает превышать риски. Вакцина предотвращает госпитализации, сложное течение Covid-19 и смерть.
— Побочные эффекты в большинстве случаев, как правило, легкие или умеренные и проходят в течение нескольких дней.
Наиболее серьезными побочными эффектами являются очень редкие случаи необычных сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов, которые, по оценкам, случаются у одного из 100 тыс. привитых людей, — говорится в сообщении ЕМА.
Эксперты рекомендуют сразу обращаться за помощью медиков при наличии симптомов.
Тромбоз после вакцины Johnson & Johnson
Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) установила связь развития тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson.
Несмотря на это, регулятор подчеркнул, что такие случаи очень редки, поэтому препарат можно использовать и в дальнейшем.
Источник: European Medicines Agency