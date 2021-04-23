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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Тромбоз после вакцины AstraZeneca случается у одного из 100 тыс. человек — ЕМА

вакцинація

Вакцина от коронавируса AstraZeneca вызывает тромбоз очень редко. Только один из 100 тыс. пациентов может жаловаться на такую ​​побочную реакцию. Об этом по результатам исследования сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

По данным европейского регулятора, польза препарата продолжает превышать риски. Вакцина предотвращает госпитализации, сложное течение Covid-19 и смерть.

— Побочные эффекты в большинстве случаев, как правило, легкие или умеренные и проходят в течение нескольких дней.

Наиболее серьезными побочными эффектами являются очень редкие случаи необычных сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов, которые, по оценкам, случаются у одного из 100 тыс. привитых людей, — говорится в сообщении ЕМА.

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Эксперты рекомендуют сразу обращаться за помощью медиков при наличии симптомов.

Тромбоз после вакцины Johnson & Johnson

Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) установила связь развития тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson.

Несмотря на это, регулятор подчеркнул, что такие случаи очень редки, поэтому препарат можно использовать и в дальнейшем.

Источник: European Medicines Agency

Фото: Depositphotos

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