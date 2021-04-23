Одним из первых овощей, появляющихся весной, является редис, ярко малиновые корешки которого возбуждают аппетит и поднимают настроение. Запах салата с редисом нельзя сравнить ни с чем. Это запах весны.

О том, почему нужно обязательно есть редиску в весенний период, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

— Многие люди ощущают весной усталость, слабость, ходят вялые как сонные мухи, а все от недостатка витаминов и микроэлементов, которые израсходовались зимой, — говорит врач. — Этой зимой мы испытывали огромный стресс из-за коронавируса, локдаунов, безденежья и безработицы, вследствие чего наш организм растратил все, что накопил за прошлое лето и осень.

Пришла пора подзарядить батарейки. Природа мудра, именно в это безвитаминное время и появляется редис. Заглянем-ка внутрь этого овоща и посмотрим, почему он так важен для организма.

Так вот, магний, который содержится в редиске, лучше всего справится с усталостью. Он придает сил и энергии, передает нервные импульсы сердцу, благодаря чему оно ритмично сокращается. Магний участвует в процессе сокращения и расслабления мышц. Именно он помогает избавиться от судорог.

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При дефиците магния ухудшается память, замедляется мышление, рассеивается внимание. Заметили эти явления у себя? Ешьте редиску.

Есть теория, что для лечения какого-либо органа нужно употреблять похожий на него продукт: грецкий орех для мозга, бобы для почек и т.д. Если верить в это, то для сердца редис – самое оно. По форме напоминает сердце, и цвет соответствующий.

Так вот, редис – кладезь калия, который незаменим для сердечно-сосудистой системы. Он обеспечивает нормальный сердечный ритм, правильное сокращение миокарда и поддерживает водно-солевой обмен. Редиска содержит 10% суточной нормы калия. Остальное количество поставят другие овощи.

Редис незаменим в питании людей с диабетом. Марганец в его составе усиливает действие инсулина и поддерживает нормальный уровень холестерина в крови. Этот микроэлемент помогает усваивать организмом жиры и медь. Ведь нехватка меди приводит к остеопорозу, нарушениям роста и снижает сопротивляемость инфекциям.

Ну и, конечно же, витамин С (аскорбиновая кислота). Его количество в редиске зашкаливает. Он укрепляет стенки сосудов, оказывает влияние на синтез гормонов, участвует в кроветворении, нормализует проницаемость капилляров. Аскорбинка укрепляет способность противостоять стрессам, замедляет старение. Благодаря витамину С на стенках сосудов не откладываются холестериновые бляшки, потому что он снимает воспаление.

Также в редисе есть и другие полезные вещества. Однако слишком увлекаться ей не стоит: можно заработать раздражение слизистой желудка. Все хорошо в меру.

Есть немало средств, благодаря которым можно усилить иммунитет. Среди них овощи, фрукты и многие продукты питания.