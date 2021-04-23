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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

В мире уже сделали почти млрд прививок от Covid-19

вакцина

В мире уже сделали 966 млн прививок от коронавируса. В ближайшие дни количество сделанных прививок от Covid-19 в мире превысит один миллиард.

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По подсчетам Bloomberg, темпы вакцинации на 23 апреля составляют около 16 млн прививок за сутки. Ожидается, что порог в один млрд прививок будет преодолен уже на этих выходных.

При этом количество полностью привитых людей сейчас значительно меньше этого числа, так как большинство получили только первую дозу вакцины от коронавируса. Сколько людей получили две дозы — не уточняется.

Достижение уровня в 10 млрд сделанных прививок будет свидетельствовать, что вакцинированы три четверти населения планеты. По данным агентства, на это потребуется 21 месяц. После этого темпы вакцинации снизятся, потому что надо будет убеждать тех, кто скептически относится к прививкам.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от коронавируса стартовала в феврале и продолжается по сей день.

За прошедшие сутки прививку сделали 16 169 человек, а за все время прививочной кампании — 508 046. При этом лишь пять человек получили две дозы вакцины.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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