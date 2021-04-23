В Минздраве Украины сообщили, сколько еще доз вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX должна получить Украина в ближайшее время.

Об этом во время брифинга 23 апреля сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— До конца мая ожидаем следующую поставку 1 млн 400 тыс. доз AstraZeneca, до конца июня — 950 тыс. доз Pfizer, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время он прокомментировал доставку в Украину партии вакцины от AstraZenecа 23 апреля. По его словам, вещество производства Южной Кореи по составу является таким же, как и препарат Covishield, изготовленный в Индии.

— Все вакцины AstraZenecа, независимо от страны-производителя, это один и тот же продукт, произведенный по одной и той же технологии и являются взаимозаменяемыми. Идентичный состав, одна вакцина, она может чередоваться во время проведения прививки, — добавил он.

Доставка вакцин в Украину

23 апреля в Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи.

Страна получила более 367 тыс. доз вещества в рамках глобальной инициативы COVAX.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.