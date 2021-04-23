В Украине поставили вторую партию вакцины от Covid-19 компании AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Это вакцина южнокорейского производства.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Самолет с вакциной прибыл в аэропорт Жуляны в Киеве около 8.45. Новая партия состоит из 367 тыс. доз вакцины.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 367 тыс. поставленных доз вакцины используют в пунктах прививок в соответствии с этапами дорожной карты.

Еще 20 апреля в Украине зарегистрировали южнокорейскую вакцину AstraZeneca. Поставку препарата ожидали 22 апреля, однако сроки изменились.

Вакцинировать людей в Украине начали 24 февраля именно препаратом AstraZeneca Covishield. Вещество разработано Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.

Предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний препарата в США показали, что эффективность вакцины составляет 79%, а для людей в возрасте от 65 лет — 80% .

В Минздраве предупредили, что противопоказанного прививаться этой вакциной людям, которые имеют ослабленный иммунитет, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются лихорадкой, тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови и повышенную чувствительность к веществу вакцины, которая указана в инструкции к препарату.

16 апреля Украина получила первые 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech от COVAX. Препарат рассчитан для людей, находящихся в домах престарелых, а также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.