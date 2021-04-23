В Австралии состоится первое клиническое испытание на людях генетически модифицированной аденовирусной вакцины против Covid-19 в виде назального спрея.

С просьбой провести исследования первой фазы в офис регулятора генных технологий обратилась организация Avance Clinical от имени американской компании Tetherex Pharmaceuticals Corporation.

Испытания хотят провести с июня по сентябрь на мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих в анамнезе нарушений, связанных с тромбозом.

Компания предлагает использовать генетическую модификацию для предотвращения размножения коронавируса и вставить ген, кодирующий белок-спайку Sars-Cov-2, чтобы помочь людям вырабатывать антитела против Covid-19.

Сообщается, что аденовирусы, модифицированные для назального спрея, являются перспективным направлением для второго поколения вакцин Covid, что потенциально позволяет проводить профилактику с помощью спреев с менее жесткими требованиями к охлаждению. Вводить такой препарат можно даже дома.

Вакцина-спрей от Covid-19

В феврале этого года стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech изготовила вакцину-спрей от Covid-19, которая не требует уколов или других болезненных манипуляций.

Компания собиралась испытать спрей на 75 добровольцах. Если все пройдет успешно, то препарат сможет обеспечить иммунитет большого количества населения за очень короткий срок.