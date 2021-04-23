В пятницу, 23 апреля, Индия, вторая по численности населения страна в мире, сообщила о 332 730 новых случаях заражения коронавирусом.

В том числе — рекордные 2 263 смертельных случая в результате заражения вирусом.

Больницы на севере и западе Индии, включая столицу Нью-Дели, полностью заняты и у них заканчивается запас кислорода для инфицированных Covid-19.

Высокопоставленный лидер Конгресса Индии Рахул Ганди уже заявил, что правительство несет ответственность за текущий кризис в стране.

— Кислорода в больницах все меньше, а отсутствие коек в отделениях интенсивной терапии является причиной многих смертей от коронавируса, — написал он в Twitter.

Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Индии, содержит сразу две мутации, которые помогают ему крепиться к клеткам человека.

Источник: Al Jazeera