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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Индии зафиксировано рекордное количество новых случаев Covid-19

В Индии зафиксировано рекордное количество новых случаев Covid-19

В пятницу, 23 апреля, Индия, вторая по численности населения страна в мире, сообщила о 332 730 новых случаях заражения коронавирусом.

В том числе — рекордные 2 263 смертельных случая в результате заражения вирусом.

Больницы на севере и западе Индии, включая столицу Нью-Дели, полностью заняты и у них заканчивается запас кислорода для инфицированных Covid-19.

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Высокопоставленный лидер Конгресса Индии Рахул Ганди уже заявил, что правительство несет ответственность за текущий кризис в стране.

— Кислорода в больницах все меньше, а отсутствие коек в отделениях интенсивной терапии является причиной многих смертей от коронавируса, — написал он в Twitter.

Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Индии, содержит сразу две мутации, которые помогают ему крепиться к клеткам человека.

Источник: Al Jazeera

Фото: Pixabay

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