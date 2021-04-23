В Украине от Covid-19 будут вакцинировать компании, независимо от формы собственности

В Украине не существует ограничений по вакцинации против Covid-19 компаний различных форм собственности, государственных или коммунальных.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 23 апреля.

— Согласно национальному плану по иммунопрофилактике, мы вакцинируем всех украинцев бесплатно до конца 2021 года. Записываться могут коллективы, в которых более 50 желающих вакцинироваться, чтобы упростить процесс иммунизации. Мобильная бригада выезжает на место и проводит прививки, — отметил он.

По словам врача, коллективы будут прививать той вакциной, которая будет более уместной в конкретный период. Это будут вакцины, которые зарегистрированы и доставлены в Украину или за средства государственного бюджета, или в рамках глобальной инициативы COVAX в соответствии с этапами, которые определены в дорожной карте.

Ляшко добавил, что сейчас только начали процесс формирования очереди на вакцинацию кампаний. Так, уже записались 84 компании. В дальнейшем все будет зависеть от соблюдения графиков поставки вакцин на территорию Украины, которые определены в национальном плане иммунопрофилактики до конца 2021 года.

Недавно в Украине организованным коллективам, в штате которых более 50 человек, желающих вакцинироваться, предоставили возможность записать их в очередь на прививку против Covid-19. О том, как компании записаться в очередь на вакцинацию, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Запорожская ОГА