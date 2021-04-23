По состоянию на 23 апреля коронавирус подтвердили еще у 14 277 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 004 630. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников.

За сутки выздоровели 18 964 человека, полностью преодолели болезнь 1 552 267 украинцев. В больницы попали еще 3 728 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41 700 больных, за сутки зафиксировали 434 новых летальных случая.

За сутки провели 95 740 тестирований (в частности методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген — 36 075).

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

В то же время за прошедшие сутки прививку от Covid-19 сделали 16 169 человек, с начала прививочной кампании — 508 046. Из них получили одну дозу — 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пятеро (из них двое получили одну дозу за границей).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев — 1 269 случаев/1 679 прививок;

Винницкая область — 259 случаев/478 прививок;

Волынская область — 509 случаев/534 прививки;

Днепропетровская область — 1 296 случаев/1 453 прививки;

Донецкая область — 807 случаев/352 прививки;

Житомирская область — 420 случаев/392 прививки;

Закарпатская область — 87 случаев/791 прививка;

Запорожская область — 839 случаев/1 084 прививки;

Ивано-Франковская область — 147 случаев/436 прививок;

Киевская область — 922 случая/646 прививок;

Кировоградская область — 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область — 244 случая/311 прививок;

Львовская область — 926 случаев/859 прививок;

Николаевская область — 383 случая/477 прививок;

Одесская область — 658 случаев/837 прививок;

Полтавская область — 621 случай/616 прививок;

Ровенская область — 538 случаев/542 прививки;

Сумская область — 382 случая/454 прививки;

Тернопольская область — 372 случая/350 прививок;

Харьковская область — 1 137 случаев/918 прививок;

Херсонская область — 287 случаев/499 прививок;

Хмельницкая область — 640 случаев/720 прививок;

Черкасская область — 698 случаев/537 прививок;

Черновицкая область — 250 случаев/606 прививок;

Черниговская область — 387 случаев/263 прививки.

Для сравнения, 22 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 16 235 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 990 353 больных.

От Covid-19 по состоянию на 22 апреля умерли 470 человек, выздоровел за сутки 18 831 больной.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.