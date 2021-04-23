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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

В Украине за сутки более 400 смертей от Covid-19, заболели 14 277 человек

коронавірус в україні

По состоянию на 23 апреля коронавирус подтвердили еще у 14 277 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 004 630. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников.

За сутки выздоровели 18 964 человека, полностью преодолели болезнь 1 552 267 украинцев. В больницы попали еще 3 728 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41 700 больных, за сутки зафиксировали 434 новых летальных случая.

За сутки провели 95 740 тестирований (в частности методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген — 36 075).

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

В то же время за прошедшие сутки прививку от Covid-19 сделали 16 169 человек, с начала прививочной кампании — 508 046. Из них получили одну дозу — 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пятеро (из них двое получили одну дозу за границей).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев — 1 269 случаев/1 679 прививок;
  • Винницкая область — 259 случаев/478 прививок;
  • Волынская область — 509 случаев/534 прививки;
  • Днепропетровская область — 1 296 случаев/1 453 прививки;
  • Донецкая область — 807 случаев/352 прививки;
  • Житомирская область — 420 случаев/392 прививки;
  • Закарпатская область — 87 случаев/791 прививка;
  • Запорожская область — 839 случаев/1 084 прививки;
  • Ивано-Франковская область — 147 случаев/436 прививок;
  • Киевская область — 922 случая/646 прививок;
  • Кировоградская область — 199 случаев / 335 прививок;
  • Луганская область — 244 случая/311 прививок;
  • Львовская область — 926 случаев/859 прививок;
  • Николаевская область — 383 случая/477 прививок;
  • Одесская область — 658 случаев/837 прививок;
  • Полтавская область — 621 случай/616 прививок;
  • Ровенская область — 538 случаев/542 прививки;
  • Сумская область — 382 случая/454 прививки;
  • Тернопольская область — 372 случая/350 прививок;
  • Харьковская область — 1 137 случаев/918 прививок;
  • Херсонская область — 287 случаев/499 прививок;
  • Хмельницкая область — 640 случаев/720 прививок;
  • Черкасская область — 698 случаев/537 прививок;
  • Черновицкая область — 250 случаев/606 прививок;
  • Черниговская область — 387 случаев/263 прививки.

коронавірус в україні 23 квітня

Для сравнения, 22 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 16 235 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 990 353 больных.

От Covid-19 по состоянию на 22 апреля умерли 470 человек, выздоровел за сутки 18 831 больной.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

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