По состоянию на 23 апреля коронавирус подтвердили еще у 14 277 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 004 630. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников.
За сутки выздоровели 18 964 человека, полностью преодолели болезнь 1 552 267 украинцев. В больницы попали еще 3 728 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41 700 больных, за сутки зафиксировали 434 новых летальных случая.
За сутки провели 95 740 тестирований (в частности методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген — 36 075).
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
В то же время за прошедшие сутки прививку от Covid-19 сделали 16 169 человек, с начала прививочной кампании — 508 046. Из них получили одну дозу — 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пятеро (из них двое получили одну дозу за границей).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- Киев — 1 269 случаев/1 679 прививок;
- Винницкая область — 259 случаев/478 прививок;
- Волынская область — 509 случаев/534 прививки;
- Днепропетровская область — 1 296 случаев/1 453 прививки;
- Донецкая область — 807 случаев/352 прививки;
- Житомирская область — 420 случаев/392 прививки;
- Закарпатская область — 87 случаев/791 прививка;
- Запорожская область — 839 случаев/1 084 прививки;
- Ивано-Франковская область — 147 случаев/436 прививок;
- Киевская область — 922 случая/646 прививок;
- Кировоградская область — 199 случаев / 335 прививок;
- Луганская область — 244 случая/311 прививок;
- Львовская область — 926 случаев/859 прививок;
- Николаевская область — 383 случая/477 прививок;
- Одесская область — 658 случаев/837 прививок;
- Полтавская область — 621 случай/616 прививок;
- Ровенская область — 538 случаев/542 прививки;
- Сумская область — 382 случая/454 прививки;
- Тернопольская область — 372 случая/350 прививок;
- Харьковская область — 1 137 случаев/918 прививок;
- Херсонская область — 287 случаев/499 прививок;
- Хмельницкая область — 640 случаев/720 прививок;
- Черкасская область — 698 случаев/537 прививок;
- Черновицкая область — 250 случаев/606 прививок;
- Черниговская область — 387 случаев/263 прививки.
Для сравнения, 22 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 16 235 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 990 353 больных.
От Covid-19 по состоянию на 22 апреля умерли 470 человек, выздоровел за сутки 18 831 больной.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.