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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцина против малярии показала эффективность 77% — ученые

Вакцина против малярии показала эффективность 77% — ученые

Вакцина против малярии доказала свою эффективность на 77% на ранних клинических испытаниях и может стать серьезным прорывом в борьбе с этой болезнью.

Ученые из Оксфордского университета провели исследование при участии 450 детей, которым сделали прививку. Серьезных побочных эффектов исследователи не зафиксировали.

Так, вакцина от малярии была признана безопасной и показала “высокий уровень эффективности” в течение 12 месяцев наблюдения.

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Для подтверждения результатов в четырех африканских странах теперь будут проведены более масштабные клинические испытания с участием почти 5 000 детей.

Отметим, что малярия убивает более 400 000 человек в год, в основном детей в странах Африки к югу от Сахары.

Дети и взрослые одинаково подвержены заражению коронавирусом.

Источник: ВВС

Фото: Pixabay

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