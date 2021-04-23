На сегодняшний день 5 374 276 израильтян (57,79% населения) получили по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19, 5 005 418 человек (53,83% населения) получили две дозы.

Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения Израиля, в стране было диагностировано всего 129 новых случаев коронавирусной болезни.

Примерно 0,4% тестов, проведенных в четверг, дали положительные результаты по сравнению с 0,2% днем ранее. Это самый низкий уровень с 4 марта 2020 года.

В настоящее время в Израиле зарегистрировано всего 1 897 активных случаев заражения вирусом, 257 человек находятся на лечении в клиниках.

19 апреля Израиль закрыл два оставшихся отделения для больных Covid-19.

Источник: Israel National News