Ученые из Университета Глазго, в рамках программы скрининга популяции кошек в Великобритании, зафиксировали два случая передачи коронавируса от человека домашней кошке.

Кошки разных пород жили в разных семьях и у них были выявлены респираторные симптомы: от легкой до тяжелой формы заболевания.

Исследователи полагают, что оба питомца были инфицированы их владельцами, у которых были симптомы Covid-19 до того, как кошки заболели.

В связи с этим, эксперты рекомендуют владельцам домашних животных, у которых подтвержден коронавирус или есть специфические симптомы, избегать тесного контакта со своими кошками, пока они полностью не выздоровеют.

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