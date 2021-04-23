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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Ученые зафиксировали случаи передачи Covid-19 от человека к кошке

Ученые зафиксировали случаи передачи Covid-19 от человека к кошке

Ученые из Университета Глазго, в рамках программы скрининга популяции кошек в Великобритании, зафиксировали два случая передачи коронавируса от человека домашней кошке.

Кошки разных пород жили в разных семьях и у них были выявлены респираторные симптомы: от легкой до тяжелой формы заболевания.

Исследователи полагают, что оба питомца были инфицированы их владельцами, у которых были симптомы Covid-19 до того, как кошки заболели.

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В связи с этим, эксперты рекомендуют владельцам домашних животных, у которых подтвержден коронавирус или есть специфические симптомы, избегать тесного контакта со своими кошками, пока они полностью не выздоровеют.

Ранее Факты ICTV писали, как помочь животным после жестокого обращения. Прежде всего необходимо проконтролировать, чтобы полиция приехала на место происшествия и составила протокол, также можно позвонить в Службу спасения животных.

Источник: Sky News

Фото: Pixabay

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