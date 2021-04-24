24 апреля 2021 года в Украине подтвердили 2 017 341 случай коронавируса. В стране не улучшается эпидситуация, за последние сутки — 12 711 новых больных.
Среди новых случаев — 532 ребенка и 230 медработников.
Всего в Украине от вируса умерли 42 092 человека, за сутки — 392. Выздороветь удалось 1 565 954 украинцам, за день — 13 687.
За время пандемии в Украине провели 9 214 479 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 40 734.
Вакцинация в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине 522 385 человек привили от вируса, за сутки — 14 339.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 268), Харьковской (964) и Одесской (841) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 332 случая/494 прививки;
- Волынская область — 346 случаев/325 прививок;
- Днепропетровская область — 1 268 случаев/1 108 прививок;
- Донецкая область — 754 случая/655 прививок;
- Житомирская область — 288 случаев/357 прививок;
- Закарпатская — 219 случаев/657 прививок;
- Запорожская область — 621 случай/1 128 прививок;
- Ивано-Франковская область — 123 случая/383 прививки;
- Киевская область — 815 случаев/406 прививок;
- Кировоградская область — 197 случаев/299 прививок;
- Луганская область — 255 случаев/316 прививок;
- Львовская область — 747 случаев/673 прививки;
- Николаевская область — 299 случаев/382 прививки;
- Одесская область — 841 случай/948 прививок;
- Полтавская область — 641 случай/255 прививок;
- Ровенская область — 518 случаев/497 прививок;
- Сумская область — 370 случаев/147 прививок;
- Тернопольская область — 268 случаев/284 прививки;
- Харьковская область — 964 случая/1 353 прививки;
- Херсонская область — 201 случай/417 прививок;
- Хмельницкая область — 479 случаев/719 прививок;
- Черкасская область — 592 случая/300 прививок;
- Черновицкая область — 166 случаев/550 прививок;
- Черниговская область — 380 случаев/336 прививок.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса по состоянию на 23 апреля, в Украине подтвердили 2 004 630 случаев болезни.
Новых заболевших — 14 277 человек.
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