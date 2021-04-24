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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Индийский кризис и новые партии вакцин в Украине: главное о коронавирусе 24 апреля

Индийский кризис и новые партии вакцин в Украине: главное о коронавирусе 24 апреля

В рамках инициативы COVAX Украина получит 1,4 млн доз вакцин от коронавируса уже в мае. Речь идет о веществе китайского производства Sinovac.

К концу июня этого года в Украину доставят еще 950 тыс. доз американской вакцины Pfizer.

По состоянию на 24 апреля прививки от коронавируса в Украине получили уже 522 385 человек. За минувшие сутки количество вакцинированных граждан выросла на 14 339.

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Коронавирус в Украине

Утром 24 апреля коронавирус в Украине подтвердился еще у 12 711 человек, за сутки выздоровели 13 687 украинцев.

С начала пандемии на Covid-19 заболели уже более 2 млн украинцев. За минувшие сутки провели 40,7 тыс. тестирований.

Показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусом, не падает.

За минувшие сутки умерло 392 пациентов, с начала карантина умерло уже более 42 тыс. пациентов.

Коронавирус в мире

Наиболее критическая ситуация с коронавирусом в мире несколько дней подряд фиксируется в Индии.

Страна день за днем ​​бьет собственные антирекорды по количеству новых случаев Covid-19.

На фоне беспрецедентной вспышки больницы столицы Индии Дели массово начали сообщать о дефиците кислорода для тяжелобольных пациентов.

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До этого рекорд по наибольшему количеству новых случаев Covid-19 долгое время удерживали США.

2 января 2021 там было зафиксировано 300 310 случаев коронавируса в сутки.

Сейчас ситуация с Covid-19 в США улучшается, что связывают с активными темпами вакцинации граждан.

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