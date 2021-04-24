Как вернуть обоняние после коронавируса: один совет британских ученых

Вернуть обоняние после коронавируса можно с помощью тренировочных упражнений. Об этом заявили ученые университета Восточной Англии.

Считается, что потеря вкуса и обоняния является одним из самых распространенных симптомов Covid-19.

Согласно британской статистике, каждый пятый пациент жалуется на отсутствие базовых ощущений даже через восемь недель после болезни.

Популярное в европейских странах лечение кортикостероидами не всегда является действенным.

Как вернуть обоняние после коронавируса

Для этого необходимо сформировать привычку нюхать четыре продукта с характерным и легко узнаваемым запахом.

Это могут быть апельсины, кофе, мята, чеснок или лук. Эксперты советуют заниматься этим дважды в день в течение нескольких месяцев.

Тренировка запаха помогает переквалифицировать мозговые пути распознавания различных запахов.

— Таким образом восстанавливается нейропластичность — способность мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травму, — убежден профессор университета Восточной Англии Карл Филпотт.

Кроме продуктов, можно использовать натуральные эфирные масла, например, с бергамота, лаванды, хвои и прочие.

Коронавирус у мужчин ухудшает качество спермы

Ученые университета Шеффилда в Великобритании считают, что коронавирус у мужчин ухудшает качество спермы, и это влияет на возможность иметь детей.

К эксперименту были привлечены почти 200 мужчин — 105 здоровых и еще 84 с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Выяснилось, что в сперме больных коронавирусом воспалительные и окислительные процессы происходили чаще.

Также у мужчин с Covid-19 зафиксировали серьезное снижение подвижности половых клеток.

Исследователи отмечают, что ухудшение качества спермы зависит от тяжести течения болезни.