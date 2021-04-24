Как вернуть обоняние после коронавируса: один совет британских ученых

Вернуть обоняние после коронавируса можно с помощью тренировочных упражнений. Об этом заявили ученые университета Восточной Англии.
Считается, что потеря вкуса и обоняния является одним из самых распространенных симптомов Covid-19.
Согласно британской статистике, каждый пятый пациент жалуется на отсутствие базовых ощущений даже через восемь недель после болезни.
Популярное в европейских странах лечение кортикостероидами не всегда является действенным.
Как вернуть обоняние после коронавируса
Для этого необходимо сформировать привычку нюхать четыре продукта с характерным и легко узнаваемым запахом.
Это могут быть апельсины, кофе, мята, чеснок или лук. Эксперты советуют заниматься этим дважды в день в течение нескольких месяцев.
Тренировка запаха помогает переквалифицировать мозговые пути распознавания различных запахов.
— Таким образом восстанавливается нейропластичность — способность мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травму, — убежден профессор университета Восточной Англии Карл Филпотт.
Кроме продуктов, можно использовать натуральные эфирные масла, например, с бергамота, лаванды, хвои и прочие.
Коронавирус у мужчин ухудшает качество спермы
Ученые университета Шеффилда в Великобритании считают, что коронавирус у мужчин ухудшает качество спермы, и это влияет на возможность иметь детей.
К эксперименту были привлечены почти 200 мужчин — 105 здоровых и еще 84 с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Выяснилось, что в сперме больных коронавирусом воспалительные и окислительные процессы происходили чаще.
Также у мужчин с Covid-19 зафиксировали серьезное снижение подвижности половых клеток.
Исследователи отмечают, что ухудшение качества спермы зависит от тяжести течения болезни.