До конца следующего месяца Украина должна получить еще 1,4 млн доз вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX и 500 тыс. доз китайского вещества Sinovac.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

— Что касается COVAX. Мы ожидаем от наших партнеров получить еще 1,4 млн доз до конца мая. Предварительно мы рассчитываем начать получать их ближе к 15 мая, — заявил Максим Степанов.

Также министр уточнил информацию о поставках китайской вакцины в Украину.

— Мы получили сообщение от них, что следующую партию вакцин в объеме до 500 тыс. доз мы должны получить в первых числах мая, — добавил Максим Степанов.

Вакцинация в Украине

С конца февраля в Украине проходит вакцинация против коронавируса.

С начала кампании по иммунизации 522 385 человек получили прививки.

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