В Охматдете 11-летнему мальчику впервые провели посмертную трансплантацию почки

В Национальной детской специализированной больницы Охматдет успешно прошла первая посмертная трансплантация почки.

Новый орган получил 11-летний Богдан из Житомирской области. В Охмадете он жил последние два года — после отказа почек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила основательница ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец.

— Три раза в неделю гемодиализ. На левой руке мальчика бинтика в крови, а под ними — шишки. Детские вены от тех процедур распухли. Другие дети здесь с родителями, с бабушкой, а Богданчик спит сам, — поделилась она.

Ирина Заславец призналась, что для получения донорской почки для мальчика врачи полетели в Запорожье.

Орган принадлежал 41-летней женщине, умершей из-за инсульта. Тест на совместимость подтвердил, что почка на 100% подходит Богданчику.

— Мысли о ванильное мороженом — это то, чем успокоили его анестезиологи перед наркозом, — поделилась Ирина Заславец.

Операция длилась два часа. Посмертная трансплантация прошла успешно, донорская почка заработала.

В целом благодаря жизни 41-летней женщины медики провели три операции — трансплантации двух почек и печени.

Первая трансплантация почки

На днях в Охматдете впервые трансплантировали почку 12-летней девочке.

После отказа почек донором для ребенка согласился стать ее отец.

Операция прошла успешно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Источник: Iryna Zaslavets

Фото: Iryna Zaslavets