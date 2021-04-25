Согласно статистике коронавируса в Украине, за последние сутки зарегистрировали 7 930 новых случаев.

Кроме того, 6 574 пациента преодолели недуг за последний день.

госпитализировано – 3 688 человек;

летальных исходов – 231 ;

; осуществлено тестирований за сутки – 54 270 (в частности методом ПЦР-26 432, методом ИФА-6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 522).

Карантин в мире

Италия закрывает въезд в страну тем, кто последние две недели провел в Индии из-за мутации Covid-19.

На Майорке арестовали 40-летнего мужчину, который предположительно заразил коронавирусом 22 человека. Житель острова несколько дней ходил на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру свыше 40°C.

В Багдаде в результате пожара в больнице Ибн Аль-Хатиба, где оказывают помощь больным коронавирусом, погибло 82 и пострадало не менее 110 человек. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв кислородных баллонов.

Карантин в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на майские праздники. Каждый регион встретит праздники согласно тем правилам, которые отвечают его карантинной зоне.

В Украине обновили карантинные зоны 25 апреля, согласно чему сразу два региона перескочили из красной в желтую. Речь идет о Львовской и Одесской областях.

Когда Киев выйдет из красной зоны

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может выйти из красной зоны уже 30 апреля.

По его словам, это зависит от соблюдения карантина.

Степанов также призвал не собираться большими компаниями на майские праздники, а провести эти дни дома.