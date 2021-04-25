На Майорке арестовали 40-летнего мужчину, который предположительно заразил коронавирусом 22 человека.

Житель острова несколько дней ходил на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру свыше 40°C.

Коллеги просили его ехать домой, но тот отказывался. Мужчина снимал маску, кашлял и говорил, что заразит всех коронавирусом.

Работник все же сдал ПЦР-тест, но до получения положительного результата работу и занятия спортом не бросил.

Позже коронавирус подтвердили у пятерых коллег больного Covid-19 мужчины и трех посетителей тренажерного зала.

Кроме того, заболело еще 14 членов семей инфицированных, среди которых было трое годовалых детей.

Все они имели нетяжелое течение коронавируса.

Расследование инцидента длилось с конца января.

В Испании мужчина задушил и расчленил мать

22 апреля в Испании перед судом предстал мужчина, которого обвиняют в убийстве и каннибализме.

В 2019 году 26-летний Альберто Санчес Гомес задушил свою 66-летнюю мать и съел ее останки.

Сейчас известно, что подсудимый страдал расстройством личности и употреблял наркотические препараты.

Подробнее о том, как в Испании мужчина задушил и расченил мать, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: BBC