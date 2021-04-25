По состоянию на утро 25 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 330 человек.

Всего в столице подтвердили 191 495 случаев болезни.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: